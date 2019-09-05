Вашингтон, 5 сентября, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Фильм Тодда Филлипса «Джокер» ещё до выхода в широкий прокат был признан лучшим кинокомиксом в истории, об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на сервис International Movie Data Base.

Цитата из к/ф «Джокер» реж Тодд Филлипс. 2019. США Джокер

Картина выйдет лишь в октябре, но ее рейтинг уже составляет 9,7 баллов из 10 возможных. Примечательно, что фильм с Хоакином Фениксом в главной роли обогнал культовый фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь», а также самый кассовый фильм в истории «Мстители:Финал», оценённый зрителями в 8,6 баллов.

Картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.

Кроме Хоакина Феникса в фильмы сыграли Роберт Де Ниро, Зази Битци Фрэнсис Конрой.