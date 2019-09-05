Москва, 5 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Соглашение между правительством РФ и Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и иных сферах взаимного интереса и протокола к нему, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Brücke-Osteuropa Главная площадка ЦЕРН, на переднем плане — Швейцария, на заднем — Франция

Соглашение разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН для обеспечения в долгосрочной перспективе возможности взаимодействия при разработке новых научных проектов и технологических платформ, направленных на развитие прогресса в сфере научных исследований, в том числе в области физики высоких энергий.

Соглашение предусматривает расширение участия Российской Федерации в деятельности ЦЕРН, а также участие ЦЕРН в проектах на территории России. В частности, соглашением предусматривается возможность участия российских научных работников и студентов в организуемых ЦЕРН Школе физики ускорителей, Вычислительной школе, Европейской школе физики и Летней школе ЦЕРН для студентов.

Сейчас сотрудничество с ЦЕРН проходит на основе соглашения от 1993 года, новое соглашение было подписано в апреле 2019 года.