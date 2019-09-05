Первоуральск, Свердловская область, 5 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Первоуральске уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, по обвинению в фальсификации доказательств в гражданском суде (ч. 1 ст. 303 УК РФ), передано в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

По версии следствия, гражданин, будучи представителем заявительницы в гражданском суде представил в виде доказательств претензию заявительницы к страховой компании от апреля 2018 года, зная при этом о поддельности данного документа.

Отметим, что в итоге суд не удовлетворил исковые требования заявительницы к страховой компании. Также постановление Первоуральского суда было поддержано в апелляционной инстанции. Более того, суд пришёл к выводу о недостоверности представленной в качестве доказательства претензии.