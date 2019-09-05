Москва, 5 сентября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Своим заявлением о «необходимости» вернуть Крым Украине Ксения Собчак в очередной раз показала свою суть, а идея «возвращения» Крыма в очередной же раз была представлена как ничтожная, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в четверг, 5 сентября, комментируя высказывания Собчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

Как сообщалось ранее, в эфире украинской радиостанции «Новое время» Ксения Собчак заявила, что «самым правильным» решением было бы возвращение Крыма Украине, но сейчас этот вариант, «к сожалению, невозможен», а потому Россия и Украина должны найти какой-то иной способ улучшить взаимоотношения.

«В принципе, это только на пользу, что мнение о «необходимости» вернуть Крым Украине озвучивает не кто иной, как Ксения Собчак. Собчак — фигура в российской политике маргинальная, выражающая интересы самой никчёмной части российских компрадоров. Более того, несмотря на все потуги «войти в политику», она остаётся именем нарицательным, ассоциирующимся с «Домом-2». Вот пусть подобная «тусовка» и слушает её сентенции.

Другими словами, те, кто пригласил эту телеведущую, чтобы продвинуть близкие им идеи по украинско-российским отношениям, сделали нам доброе дело: и Собчак в очередной раз показала свою суть, и идея «возвращения» Крыма в очередной раз представлена как ничтожная.

Что же касается самой установки на безусловную пользу «улучшения российско-украинских отношений», то её, к сожалению, разделяет гораздо более широкий круг политиков в нашей стране, чем круг Ксении Собчак. Напомню им, и не только им, что этой установкой — только улучшать отношения — правительство нашей страны руководствовалось более двадцати лет, а закончилось всё известным кризисом 2013 — 2014 годов.

Почему так получилось? Потому, что во главу угла во внешней политике надо ставить не бездумное «улучшение», а интересы своей страны. Как мы имели возможность убедиться на примере отношений с Украиной, странами Прибалтики, с Западной Европой, с США и так далее, нередко «улучшение» идёт этим интересам во вред.

Всему своё время и всему свои деятели. Сегодня для решения задачи построения действительно прочных добрососедских отношений между Россией и Украиной и время ещё не пришло, так как отсутствуют многие из необходимых для этого условий, и деятели ещё не созрели», — отметил Михаил Демурин.