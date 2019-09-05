Москва, 5 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. На территории московского парка ВДНХ (павильон ЭКСПО) в период с 4 по 8 сентября проходит ежегодная Московская международная книжная ярмарка. Об этом сообщает официальный сайт ВДНХ.

Книги

Гостей мероприятия ожидает небывалое количество разных событий — круглые столы, лекции, мастер-классы, публичные дискуссии с участием известных литературных деятелей, таких как Дмитрий Быков, Эдвард Радзинский, Дарья Донцова, Захар Прилепин, а также многое другое. Важнейшее место в программе фестиваля отведено творческим встречам авторов с аудиторией. Так, в качестве специального гостя Московский книжный фестиваль посетит Фредерик Бегбедер, который презентует читателям свою новую книжную серию.

Для посетителей с детьми организованы специальные площадки, программа которых была составлена при участии Болонской ярмарки детской книги. В центре ярмарочного пространства гостей ждет специальная выставка «Нарисованные миры. 1001 выдающаяся детская книга со всего мира в Москве», на которой будут представлены главные детские книги, изданные за последние несколько лет в разных уголках мира.