Вашингтон, 5 сентября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. 31-летний американский журналист Ронан Фарроу опубликует результаты своего длительного расследования по делу Харви Вайнштейна в виде книги. В ней подробно будет рассказано о том, как авторитетный голливудский продюсер долгие годы принуждал своих жертв сохранять молчание о насилии. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Голливуд

Книга получила название «Поймай и убей» (Cath and Kill). В пресс-релизе сообщается, что книга обещает оригинальные репортажи и «потрясающие откровения».

Ронан Фэрроу является журналистом, который первым сообщил миру о действиях бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна. Вайнштейн обвиняется в сексуальном надругательстве (от домогательств до изнасилования) в отношении более 80 женщин, многие из которых являются знаменитыми актрисами. Объемное и детальное расследование, опубликованное в октябре 2017 года в журнале New Yorker, принесло Фэрроу Пулитцеровскую премию и положило начало масштабной акции #Metoo.