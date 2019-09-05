За строительством ЛДС в Новосибирске можно наблюдать онлайн
Новосибирск, 5 сентября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Новосибирске запущена онлайн-трансляция строительства нового ЛДС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наблюдать за ходом работ на стройплощадке могут абоненты «Электронного города» — именно этот провайдер установил камеры наблюдения. Следить за возведением ЛДС можно уже сейчас — как на телевизоре с помощью телеприставки, так и на сайте провайдера.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новая ледовая арена должна появиться на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Это будет шестиэтажная ледовая арена, с камерами хранения, транспортными КПП и двумя павильонами досмотра. Строительство финансируется за счёт средств федерального бюджета.
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