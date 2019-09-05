В Тюменской области закон о лесе мешает узаконить населённые пункты
Тюмень, 5 сентября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В Тюменской области лесной фонд, который находится в границах муниципальных образований, существенно тормозит регистрацию объектов недвижимости. Такая ситуация сложилась в Уватском районе региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципального образования.
Во время визита в Уватский район члена Совета Федерации Павла Тараканова глава муниципального образования Сергей Путмин поднял вопрос разграничения земель лесного фонда и земель поселений.
В Уватском районе лесной фонд расположен внутри границ сёл и деревень. Что существенно тормозит жилищное и социальное строительство, создаёт препятствия в купле-продаже недвижимости, строительства и реконструкции объектов для граждан и предприятий.