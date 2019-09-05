Позиция РФ по Крыму понятна, неизменна и непоколебима – юрист Кирьянов
Москва, 5 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день не может идти и речи о том, чтобы Россия рассматривала Крым в качестве территории, которая может быть передана Украине, считает первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнёры» Артём Кирьянов. Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова телеведущей Ксении Собчак, которая назвала возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак в интервью украинской радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшит российско-украинские отношения. Она также сказала, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.