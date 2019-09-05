Москва, 5 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день не может идти и речи о том, чтобы Россия рассматривала Крым в качестве территории, которая может быть передана Украине, считает первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ, председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнёры» Артём Кирьянов. Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова телеведущей Ксении Собчак, которая назвала возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«На сегодняшний день для России не может идти речи о том, чтобы каким-то образом включать Крым в повестку переговоров в качестве территории, которая может быть передана Украине, — сказал Кирьянов. — Для нас эта позиция совершенно понятная и неколебимая и не может быть изменена. А те варианты компромиссного решения ситуации по налаживанию российского-украинских отношений, которые есть на мировых площадках, конечно, не могут устраивать. Все идет крайне медленно и по странным сценариям, которые сопровождаются значительным количеством информационного шума, фейковых новостей. Надо учитывать и непростую внутриукраинскую ситуацию, к которой мы де-юре не имеем никакого отношения, хотя и слышим постоянные упрёки в том, что большая доля вины за ситуацию внутри Украины лежит на России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак в интервью украинской радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшит российско-украинские отношения. Она также сказала, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.