Ставрополь, 5 сентября, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Главные воздушные ворота Кавказских Минеральных Вод стали еще удобнее для пассажиров. Новый терминал прилета открылся 4 сентября в аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова. В торжественной церемонии открытия принимали участие полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» Роман Чуев, генеральный директор ООО «Новапорт» Сергей Рудаков.

parfaits Аэропорт Минеральные Воды

Гости отметили, что терминал послужит созданию комфортных условий при перелетах для жителей не только Ставропольского края, но и других субъектов СКФО, а также для гостей курортов Кавминвод и горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии «Архыз» и «Домбай».

Напомним, новый терминал прилета начали возводить пять лет назад. Его площадь составила около 9 тыс. кв. м, пропускная способность на внутренних рейсах — более тысячи пассажиров в час, на международных — до 240 пассажиров в час. Для удобства пассажиров терминал оборудован пятью лентами выдачи багажа.

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