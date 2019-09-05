Ковров, Владимирская область, 5 сентября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Во Владимирской области двое детей погибли после наезда автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП

В посёлке Мелехово Ковровского района примерно в 19:50 1 сентября 23-летний житель Коврова, находившийся за рулём автомобиля BMW, сбил двух детей — мальчика и девочку 13 лет.

Оба ребёнка получили тяжёлые повреждения. Один из них скончался от травм на месте ДТП, другой — в машине скорой помощи.