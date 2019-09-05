Чита, 5 сентября, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Забайкалье продолжает поступать медицинская спецтехника, которую регион получает в рамках преференций, предусмотренных дальневосточникам по «Единой субсидии». Как сообщает сегодня, 5 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, ещё шесть единиц техники торжественно вручили руководителям медорганизаций, а всего до кончается года по линии Минвостокразвития в регион прибудет 54 машины скорой медицинской помощи.

Правительство Забайкальского края Автомобили скорой помощи для забайкальских медиков

Правительство Забайкальского края В Забайкалье прибыли современные медицинские автомобили

Четыре машины предназначены для работы на городской станции скорой помощи, ещё два реанимобиля «поступят на службу» в региональный центр медицины катастроф, — отмечают в забайкальском правительстве.

По оценке директора регионального отделения центра медицины катастроф Руслана Долгова, в Забайкалье пришли пришли уникальные машины. Стоимость одной из них превышает восемь миллионов рублей, она полностью укомплектована медицинским оборудованием для самых экстренных случаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на территории распространяют все преференции, положенные дальневосточникам. Такого масштабного обновления парка медицинской техники в Забайкалье ещё не было.

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