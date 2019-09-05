Калуга, 5 сентября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. В Германии завершаются гастроли калужского оркестра русских народных инструментов имени Евгения Тришина и солистов областной филармонии, лауреатов всероссийских и международных конкурсов Татьяны Мосиной, Ирины Самойловой и Федора Тарасова. Гастроли калужан проходят под эгидой международного культурного проекта «Русские сезоны».

Фото министерства культуры Калужской области Творчество калужан в проекте «Русские сезоны» высоко оценили в Германии

Как сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве культуры, калужские артисты представили немецкой публике музыкальную программу «Виртуозы русской музыки». Концерты прошли на площадках Берлина и окрестностей: в городе Хёно, в одной из самых знаменитых крепостей эпохи Возрождения в Европе — цитадели Шпандау, а также в Российском доме науки и культуры в столице Германии. 5 сентября состоится выступление калужан в концертном зале музыкальной школы в Вольфсбурге, где будут представлены русская классика и фольклор. В Вольфсбурге запланирована официальная встреча калужской делегации с руководством комитетов международных отношений и культуры города на которой обсудят двустороннее сотрудничество в сфере культуры. В Берлине министр культуры Калужской области Павел Суслов провёл официальные встречи с представителями Российского Дома науки и культуры — представительством Россотрудничества в ФРГ. Достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по популяризации русской культуры в Германии.

Оркестр русских народных инструментов Калужской областной филармонии основан в 1985 году, его первым руководителем был заслуженный деятель искусств РФ Евгений Тришин. В настоящее время художественным руководителем и главным дирижером коллектива является Алексей Лаврентьев. Оркестр сотрудничает с известными исполнителями-солистами, гастролирует в России и за рубежом. В 2017 году творческий коллектив представил концертную программу в Швейцарии, а в 2018 году во Франции и Италии.