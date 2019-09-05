Москва, 5 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Наиболее распространенные причины носить бороду среди российских мужчин — лень бриться (35%) и привычка (30%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Д’Артаньян и три мушкетёра». реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1978. СССР Атрибут мужчины

Читайте также: В России число мужчин, носящих бороду, выросло в 1,5 раза: опрос

Также 16% мужчины в России носят бороды, желая выглядеть привлекательнее (16%) или старше, солиднее (10%). В настоящее время ходят с легкой щетиной 27% российских мужчин, 14% носят усы.

Подавляющее большинство мужчин (93%) никогда не носили длинные бороды. Также отмечается снижение популярности коротких бород (ранее их носили 13%, сейчас лишь 10%).

Опрос проведен 3 сентября 2019 года. В опросе приняли участие граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за семь лет не только стало в 1,5 раза больше мужчин, которые носят бороду, но и женщины в 2 раза чаще стали говорить о том, что им нравится растительность на мужском лице.

На эту тему: В Казахстане могут запретить короткие штаны и длинные бороды