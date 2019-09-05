Красноярск, 5 сентября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Политический аналитик Павел Клачков назвал высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине абсурдным. Он также выразил уверенность в том, что это высказывание сойдёт телеведущей с рук.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«По сути самого высказывания Ксении Собчак о необходимости возвращения Крыма Украине: всем адекватным и образованным людям понятно, что оно нелепо, носит абсурдный характер. Более того, никаких отношений российско-украинских это бы не наладило. Сейчас возврат Крыма Россией невозможен, и я надеюсь, что никогда не будет возможен», — сказал Павел Клачков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, никакой серьёзной поддержки в российском обществе подобное высказывание не имеет и не будет иметь.

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«Поэтому такие высказывания со стороны Собчак неопасны. Тем не менее кто-то другой, высказав то же самое, скорее всего, понесёт за это ответственность, а вот Собчак у нас выходит сухой из воды, и это повод задуматься. Возможно, её используют для чего-то. То, что ей это сойдёт с рук, я не сомневаюсь, но когда-то этому нужно всё-таки положить конец. Повторюсь, то, что сказала Собчак — это нелепица и абсурд. Но у неё есть какая-то ниша в сложившейся политической ситуации. Возможно даже, что это работа провокационного характера. В общем, каких-то особых гонений на Собчак ожидать не приходится, а нести всякий бред ей не привыкать. Она — человек больше из шоу-бизнеса, чем из политики, и пытается всячески привлечь к себе внимание», — резюмировал политаналитик.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» телеведущая Ксения Собчак завила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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На вопрос ведущего «Чей Крым?» телеведущая ответила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.