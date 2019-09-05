Нью-Дели, 5 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с представителями индийской диаспоры во Владивостоке. Об этом 4 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Kremlin.ru Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров

На встрече с индийским лидером, которая прошла в здании Дальневосточного федерального университета, собрались сотни индийцев, проживающих на российском Дальнем Востоке. Официальный представитель министерства иностранных дел Индии РавишКумар подчеркнул, что несмотря на крайне плотный график Нарендра Моди нашёл время пообщаться с представителями индийской диаспоры.

Напомним, что Нарендра Моди прибыл с кратким визитом во Владивосток 4 сентября. В ходе поездки в Россию индийский лидер принял участие в Восточном экономическом форуме, а также в XX российско-индийском саммите.