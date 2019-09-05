Первоуральск, Свердловская область, 5 сентября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Руководство городской больницы Первоуральска обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства до конца апреля 2020 года, а нарушения пожарной безопасности — до 30 декабря 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Городская больница Первоуральска

В ходе надзорных мероприятий установлено, что помещения больницы нуждаются в ремонте. Также были претензии к качеству больничной мебели и хранению уборочного инвентаря. Помимо этого предписания о нарушении правил пожарной безопасности сделали сотрудники регионального МЧС.

По итогам прокурорской проверки последовало обращение в суд, который вынес постановление об устранении нарушений в установленный срок.