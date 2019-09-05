Москва, 5 сентября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Ксения Собчак — это избалованный, капризный ребёнок российского околополитического бомонда, не реальной политической элиты, а именно бомонда, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя заявление Собчак о том, что Крым нужно «вернуть» Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Поэтому на её высказывания, противоречащие закону, обращают внимание, но не наказывают.

Публичные экзерсисы Собчак не вызывают политических потрясений, они безвредны. Конечно, она это знает и регулярно для привлечения внимания к себе этим пользуется.

Конечно, её одергивают, но не публично и не через уголовные процедуры. А в её появлении на публике в очередной раз есть и определенный смысл для власти: она оттягивает на себя определенную экзальтированную часть протестников и дробит группу оппозиционных лидеров.

Именно так выглядит Собчак сегодня на политической площадке: безопасная для власти и вредная для оппозиции», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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Политикам уже не стыдно и не страшно предать Крым, Россию и свой народ