Владивосток, 5 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме поручил ввести на Дальнем Востоке ипотечную программу под 2% годовых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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Владимир Путин «Регион должен быть привлекателен для квалифицированных кадров и, конечно, для молодёжи. Здесь живут умные, созидательные люди. Молодым надо дать широкие возможности, открыть пути развития. В первую очередь надо повысить объёмы строительства жилья. Предлагаю запустить специальную ипотечную программу под 2% годовых уже в этом году. Распространить программу на первичный рынок жилья и на владельцев «дальневосточного гектара».

Как сообщало ИА REGNUM, второй день ВЭФ во Владивостоке завершается пленарным заседанием, которое открыл глава государства Владимир Путин.