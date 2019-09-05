Анкара, 5 сентября, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Заместитель министра внутренних дел Турецкой Республики и пресс-секретарь министерства Исмаил Чатаклы заявил: «Интенсификация атак сил Башара Асада на Идлиб вынуждает людей бежать из родных земель. Международное сообщество, а, главное, ООН и ЕС не должны безмолвствовать, когда там разворачивается подобная человеческая драма».

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Исмаил Чатаклы отметил: «Мы понимаем всю серьезность ситуации там, и риски, с которыми мы можем столкнуться. Наша главная стратегия заключается в том, чтобы встречать волны миграции за пределами наших границ. Наши подразделения уже начали соответствующие приготовления».

Замминистра добавил: «Конечно, мы надеемся, что ничего подобного не произойдет, и желаем, чтобы в регионе воцарилась стабильность, было найдено решение и не было новых жертв».