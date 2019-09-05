Турин, Италия, 5 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич не включён в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте клуба.

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В линии нападения главный тренер команды Маурицио Сарри заявил Криштиану Роналду, Пауло Дибалу, Дугласа Косту, Гонсало Игуаина и Федерико Бернардески.

Также в заявку не попали полузащитник Эмре Джан и защитник ДжорджоКьеллини, который получил травму колена и пропустит шесть месяцев

Напомним, «Ювентус» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в одной группе с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом».

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