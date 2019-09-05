Владивосток, 5 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, Владимир Путин подчеркнул, что система здравоохранения на Дальнем Востоке должна быть современной и доступной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Больница в Арле. 1889

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Глава государства указал на необходимость сделать медицину в отдалённых территориях ДФО доступной каждому жителю. Путин также сказал о необходимости создания на Дальнем Востоке медицинского кластера.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Президиума Госсовета в рамках ВЭФ глава Минвостокразвития Александр Козлов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложили изменить принципы финансирования учреждений здравоохранения в ДФО — они должны качественно отличаться от центральных регионов России. Владимир Путин с предложениями согласился.