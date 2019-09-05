Анкара, 5 сентября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила, что, несмотря на неблагоприятные глобальные условия, благодаря активному наращиванию внешней торговли и успешному туристическому сезону, экономика страны впервые за долгое время добилась положительного сальдо платежного баланса.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан отметила, что турецкая экономика, быстро перешедшая от дефицита платёжного баланса к профициту, все меньше нуждается во внешнем кредитовании. По ее словам, огромную роль в этом играет экспортная политика, добившаяся в первом квартале 2019 года 12,1% его вклада в общий экономический рост страны, и 7,4% — во втором квартале.

Министр добавила: «В августе 2019 года наш экспорт вырос на 1,69%, достигнув 13,15 млрд долларов. Импорт снизился на 2,7%, составив 15,5 млрд долларов. Среди импортёров наших товаров лидируют Германия (1,21 млрд долларов, рост на 0,95%) и Великобритания (1,038 млрд долларов, рост на 12,43%). Наш экспорт в ЕС составил 6,362 млрд долларов, продемонстрировав рост на 7,53%. На ЕС, таким образом, пришлось до 48,4% всего нашего экспорта».