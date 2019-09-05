Тегеран, 5 сентября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Официальный представитель Агентства по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди заявил, что, в случае необходимости, Иран может всего за два дня повысить степень обогащения урана до 20%. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Иранская ядерная программа

По словам чиновника, Европа медлит с исполнением своих обязательств по СВПД, в частности, в области поставок Ирану 20%-го урана. Он отметил, что, если ЕС и дальше будет под различными предлогами отсрочивать продажу ИРИ топлива, то Исламская республика сама примется обогащать уран до нужных объемов.

Бехруз Камалванди подчеркнул, что, даже несмотря на СВПД, Иран не пошел на уступки остальному миру в области производства тяжелой воды, что говорит о решительном настрое правительства требовать соблюдения своих прав.