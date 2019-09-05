Тегеран, 5 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. 150 депутатов Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана написали открытое письмо президенту Ирана Хасану Рухани, в котором выразили поддержку его жесткой позиции по недопущению переговоров между США и Ираном. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

В письме сказано, что Белый Дом возлагал большие надежды на переговоры с Тегераном, однако враждебность, которую на протяжении 40 лет Вашингтон питает по отношению к ИРИ, убеждает всех в том, что решение не начинать диалог с США было рациональным.

В то же время парламентарии подчеркнули, что именно Хасан Рухани разрушил все надежды Вашингтона на начало диалога. Парламент призвал президента страны «продолжать свой путь, но с еще большей решимостью».