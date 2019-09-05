Москва, 5 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. В Госдуме раскритиковали эксперимент по введению института опекунства для пожилых, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Ранее Минтруд направил в регионы рекомендации по улучшению качества жизни граждан старшего поколения. В частности, рекомендуется распространять практику создания приемных семей для пожилых. В пример приводится опыт Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где одиноких дееспособных граждан с предпенсионного возраста принимают в семьи, а опекунам выплачивается ежемесячное пособие в 10 300 рублей. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов видит риски в новации.

«Государство и так вовсю экономит на пожилых: позорные пенсионные реформы, недофинансирование профильных учреждений. И задумка с приемными семьями выглядит как очередная попытка переложить государственные заботы на граждан», — сказал Миронов.

Граждане уже делают немало: волонтеры, благотворители помогают одиноким старикам без всякой корысти, а если в бюджетах вдруг нашлись средства для опекунов, не лучше ли направить эти деньги на ремонт домов престарелых, где люди годами живут в ужасных условиях, рассуждает он.

«И самый простой вопрос: почему бы не дать «опекунские» 10 тысяч самим пожилым, в виде прямой финансовой помощи? Уверен, эти деньги повысят качество жизни без всяких рисков и помогут пожилым самим о себе позаботиться», — указал Миронов.