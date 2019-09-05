Ярославль, 5 сентября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля выявила нарушения при исполнении контракта по ремонту улицы Республиканской, который идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Ремонт улицы Республиканской в Ярославле

«В ходе проверки установлено, что заказчиком — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» контроль за исполнением указанного муниципального контракта осуществляется ненадлежащим образом. До настоящего времени календарный график производства работ, являющейся обязательным по условиям муниципального контракта, сторонами не подписан, в связи с чем промежуточные сроки исполнения обязательств по контракту подрядчику не установлены. Соответственно применение ответственности в виде пени за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ в соответствии с календарным графиком производства работ невозможно», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки в адрес мэра города внесено представление. Впрочем, в самом агентстве уверяют, что график работ есть.

«Производственный график работ есть. Претензионная работа ведётся. Сегодня в их адрес очередное предписание по отклонению от графика направляем. Было 18 предписаний по различным видам, по трём из которых выставлены претензии», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярослав Овчаров.

Ранее представители мэрии критиковали подрядчика — «ДЭП-57» за низкие темпы и ненадлежащее качество работ.