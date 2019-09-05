За сутки ВСУ 14 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Донецк, 5 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, сообщили 5 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском и донецком направлении украинские формирования выпустили в общей сложности 37 мин калибра 120 мм, 19 мин калибра 82 мм, использовали гранатометы АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На юге ДНР ВСУ применили зенитные установки, гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрелов окраины Горловки повреждения получили несколько домов, детский сад и линия электропередачи. Обошлось без жертв.
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