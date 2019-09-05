Москва, 5 сентября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Китайская компания Haval (подразделение компании Great Wall Motors) получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на купе-кроссовер Haval F7x. Об этом сообщает RG.

Motor1 Haval F7x

Теперь компания может заниматься производством и продажей F7x. Поскольку отличий у флагманского кроссовера Haval F7 от купе-версии мало, то речь скорее идет о добавлении в действующий ОТТС на F7 новой модификации.

Снаружи отличие между двумя кроссоверами заключается только в кузове. Кроссовер F7x всего на 5 мм короче F7 и на 35 мм ниже. По ширине и колесной базе они ничем не отличаются.

Под капом F7x все тот же турбо двигатель Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 «лошадей» соответственно. Работают мотор в паре с 7-ступенчатым «роботом».

Возможно, что новый кроссовер получит дополнительные опции — цифровую приборную панель и систему мониторинга «слепых зон».

Напомним, в августе на тульском автозаводе Haval была увеличена производительность кроссоверов F7 до 50 авто за смену в связи с ростом спроса на эти машины.

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