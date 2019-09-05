Владивосток, 5 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» заинтересовано в участии в инфраструктурных проектах Египта, железнодорожный рынок которого в настоящее время активно развивается. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

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Он отметил, что на сегодняшний день в планах уже есть несколько проектов. Это два инфраструктурных проекта и проект диспетчерского центра. По ним компания уже ведёт переговоры с министерством транспорта и Египетскими железными дорогами.

«Надеемся, к саммиту (Россия — Африка) мы выйдем на подписание предварительного соглашения. В октябре мы все объявим», — приводит ТАСС слова Мишарина.