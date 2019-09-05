Калуга, 5 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. В Калужской области набирает обороты региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». На реализацию проекта в 2019 году уже направлено более 72 миллионов бюджетных рублей, сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона.

Airko.org На ферме

По данным ведомства, 21 фермерское хозяйство приступило к реализации проектов «Агростартап» на полученные гранты, общая сумма которых составила 69 миллионов рублей. В настоящее время аграрное министерство принимает документы на предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки и на закупки аграрной продукции у членов кооперативов. На эти цели в 2019 году предусмотрено 4,1 млн рублей. Также перечислено 3,1 млн рублей на обеспечение деятельности центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Всего на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» предусмотрено 83,3 млн рублей. В настоящее время доведено уже до получателей 72,1 млн рублей, что составляет 87% от запланированного объема финансирования. До конца 2019 года средства будут освоены полностью.

Основным показателем проекта по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации является количество вовлеченных в малое и среднее предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки. При плановом показателе 128 человек, уже вовлечено 62 человека, что составляет 48%. В министерстве сельского хозяйства области считают, что регион готов обеспечить стопроцентное выполнение ключевого показателя.