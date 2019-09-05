Кемерово, 5 сентября, 2019, 10:03 — ИА Регнум. В Кемеровской области в горной выработке «шахты Сибирская» обнаружено тело горнорабочего. Проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кузбассу.

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В ведомстве рассказали, что сообщение об обнаружении тела 41 — летнего проходчика с различными травмами поступило 3 сентября. По предварительным данным, мужчина находился в горной выработке рядом с комбайном и его неожиданно затянуло в механизм. Рабочие, находящиеся поблизости, выключили комбайн и сообщили руководству.

Причина смерти горнорабочего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следователи изучают должностные инструкции и выясняют, проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности, соблюдались ли им эти требования, а также в исправном ли состоянии был комбайн.