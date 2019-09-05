Воронеж, 5 сентября, 2019, 09:58 — ИА Регнум. Приземление самолёта авиакомпании «Руслайн», выполнявшего утром 5 сентября рейс РГ-554 по маршруту Воронеж — Санкт-Петербург, однако вернувшегося в аэропорт вылета, прошло штатно, осложнений не возникло. Об этом сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта.

(сс) Kārlis Dambrāns Самолет авиакомпании «РусЛайн»

Самолёт вылетел по маршруту из Воронежа в Санкт-Петербург в 07:15, а в 08:41 совершил посадку в аэропорту Воронежа. По некоторым данным, причиной стало срабатывание датчика неисправности системы энергоснабжения.

«Службы аэропорта были приведены в полную готовность на случай нештатной ситуации, но никаких осложнений в момент приземления самолёта не возникло. Аэропорт работает в штатном режиме. Пассажиры рейса РГ-554 ожидают вылета в здании аэровокзала», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Как напоминает ИА REGNUM, это уже второй инцидент с этим рейсом за сутки. Накануне, 4 сентября, самолёт «Руслайна», вылетевший в Петербург в 07:15, вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем. Прокуратура начала проверку по данному факту.

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