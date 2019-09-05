Нью-Дели, 5 сентября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Индия и Россия подписали соглашение о построении морского маршрута между портами Владивостока и Ченнаи для укрепления двусторонних связей между странами. Соглашение было подписано в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток, сообщает индийское новостное агентство «Джагран».

Порт Ченнаи. Индия

Соглашение было подписано после проведения переговоров премьер-министра Индии Нарендры Моди и Президента России В.В. Путина министром судоходства Индии Мансухом Мандавийа и Е.И. Дитрихом. Первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале заявил, что открытие морского сообщения между двумя крупными портами позволят развивать связи Индии и российского Дальнего Востока.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл во Владивосток 4 сентября с двухдневным визитом, в ходе переговоров лидеров двух стран обсуждались такие вопросы, как сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, нефтегазовой сфере, ядерной энергетике, вопросах обороны и освоении космоса.