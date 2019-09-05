Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. На какие бы уступки ни пошла Россия перед Западом, его отношение к нашей стране не изменится. Такое мнение в ответ на заявление журналистки Ксении Собчак высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Собчак

«Думаю, что дамочка лукавит. Какие бы уступки мы сегодня ни стали делать, ситуация от этого не поменяется. И это показывает недавнее заявление «братушек» из Болгарии. Мир начал очень резко меняться, идёт гигантский передел товарных рынков и капитала, в том числе и человеческого. Проамериканская политика Украины нацелена на расшатывание ситуации и генерирования поводов для обид», — считает депутат.

Он отметил, что тревогу вызывает вседозволенность отдельных представителей общества, порождённая их безнаказанностью. По мнению народного избранника, это происходит потому, что власть нуждается в таких персонажах.

«А вот вседозволенность персонажей Собчак и Навального смущает. Всем понятно, что, скажи это по Крыму рядовой житель, моментально — суд, протокол, отпечатки пальцев и уголовное дело. Точно так же и в отношении Навального, с его условным сроком, любой другой уже бы сел за те нарушения закона, которые мы сегодня наблюдаем с его стороны. Но власть сегодня нуждается в таких людях, это как некие сливные бачки или клапаны для сброса пара. Кто-то, возможно, разделяет их точку зрения, ну и пусть поговорят. А Крым, что Крым, Крым никогда больше не будет чьим-либо. Он вернулся в родную гавань», — подытожил Вячеслав Вегнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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На вопрос ведущего «Чей Крым?» Собчак заявила, что Россия якобы нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине. По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.