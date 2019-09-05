«Некие сливные бачки» – депутат ответил на заявление Собчак о Крыме
Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. На какие бы уступки ни пошла Россия перед Западом, его отношение к нашей стране не изменится. Такое мнение в ответ на заявление журналистки Ксении Собчак высказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что тревогу вызывает вседозволенность отдельных представителей общества, порождённая их безнаказанностью. По мнению народного избранника, это происходит потому, что власть нуждается в таких персонажах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ксения Собчак в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.
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На вопрос ведущего «Чей Крым?» Собчак заявила, что Россия якобы нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине. По её мнению, «возврат» Крыма должен сопровождаться неким референдумом по данному вопросу.