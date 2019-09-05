Додома, 5 сентября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Президент Танзании Джон Магуфули подписал три законопроекта, принятых на 15-й сессии парламента страны. Об этом, как передает газета Nipashe, сообщил спикер парламента Танзании Джоба Ндугаи.

Ikulu.go.tz Джон Помбе Джозеф Магуфули

По его словам, законопроекты коснутся санкционирования использования бюджетных средств, внесения поправок в различные существующие законы, а также будет введен закон о финансах.

Ндугаи отметил, что все законопроекты получили одобрение президента и с 3 сентября вступили в силу.

Кроме того, парламент Танзании планирует выпустить декларацию о поздравлении президента Магуфули с избранием на должность председателя Сообщества развития юга Африки (САДК), а также с успешным проведением 39-го конгресса организации.