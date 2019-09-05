Москва, 5 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Слова телеведущей Ксении Собчак о правильности возвращения Крыма Украине являются нарушением сразу нескольких статей Уголовного кодекса России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM известный политолог, журналист и писатель Алексей Анпилогов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

«На Украине меня бы просто посадили по статье «госизмена» за утверждение о том, что «Крым — это Россия», — отметил он, добавив, что до сих пор является украинским гражданином.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года он был вынужден переехать в Россию.

По его мнению, почему Собчак до сих пор не привлекли — это вопрос к правоохранителям.

«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в эфире украинской радиостанции «Новое время» 4 сентября Ксения Собчак заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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