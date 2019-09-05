Могадишо, 5 сентября, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Поздние и неустойчивые дожди в течение сезона урожая в Сомали, который приходится на апрель-июнь, в 2019 году в сочетании с низким уровнем воды в реках привели к наименьшему урожаю зерновых с 2011 года, что угрожает и без того хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в стране. Согласно данным сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), предоставленных Группой анализа продовольственной безопасности и питания (FSNAU) и Сетью систем раннего предупреждения (FEWSNET), производство зерновых составило всего 30% от среднего показателя для сезона урожая в Сомали. В результате дефицита в стране уже сейчас аномально высокие цены на сорго и другие виды зерновых. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

quentcourtois0 Голод в Африке

По данным ФАО, климатические потрясения в Сомали в сочетании с широко распространенной нищетой и уязвимостью являются ключевыми факторами, которые вынуждают миллионы сомалийцев жить в условиях сильного голода и недоедания. А нынешняя ситуация с неурожаем еще больше ставит под угрозу продовольственную безопасность в стране, которая может рухнуть и приведет Сомали к гуманитарной катастрофе.

ФАО сообщает, что следующий сезон урожая Дейре (октябрь-декабрь), который, как ожидается, будет более влажным, чем обычно, будет иметь решающее значение для предотвращения ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в Сомали. Прогноз осадков показывает 45−55% вероятности того, что дожди будут выше среднего в большинстве районов страны. Такое количество осадков пойдет на пользу скотоводческим и агро-пасторальным сообществам. Однако дожди могут вызвать наводнения вдоль основных рек страны Джуба и Шабелле, которые могут нанести серьезный ущерб посевам и опять же пагубно повлиять на производство зерновых.