Калуга, 5 сентября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Калужской области убраны зерновые и зернобобовые на площади 63,8 тыс. гектаров — это 77% плана. Аграриями уже намолочено 182,4 тыс. тонн зерна, урожайность составила 28,6 ц/га, сообщили 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Григорий Мясоедов Косцы

Полностью завершили уборку зерновых культур в Тарусском, Ферзиковском и Хвастовичском районах, высокие темпы в хозяйствах Бабынинского, Боровского, Козельского и Юхновского районов. Высокая урожайность у аграриев Мещовского района — 44,2 ц/га, Ферзиковского — 38,2 ц/га, Барятинского — 37,7 ц/га, Медынского — 37,6 ц/га. Одновременно с уборкой зерновых также активно проходит уборка картофеля в девяти районах области: с 288 га уже накопано 5845 тонн, средняя урожайность — 200 ц/га. Аграрии собрали и 1550 тонн овощей открытого грунта со 150 га.

В области под озимый сев подготовлено более 35 тыс. га почвы, или 77% от намеченного объема, и 17 районов приступили к севу озимых на 11,5 тыс. га. На повестке дня и обеспеченность хозяйств сеном и сенажом, где соответственно заготовлено 86% и 108% к плану. Одновременно продолжается консервирование силоса.