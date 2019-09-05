Тегусигальпа, 5 сентября, 2019, 14:55 — ИА Регнум. В Гондурасе за январь-август 2019 года количество смертей в результате заражения лихорадкой денге выросло до 117. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство здравоохранения центральноамериканской страны.

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В ведомстве также отметили, что за текущий год в Гондурасе зафиксировано порядка 66 тысяч случаев заболевания денге, что является самой масштабной для страны эпидемией лихорадки. В 12 тысячах случаев заболевание носит смертельно опасную форму.

Представитель министерства Хулио Киньонес заметил, что порядка 70% умерших от денге — это подростки младше 15 лет.