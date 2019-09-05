Подгорица, 5 сентября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович на Стратегическом форуме в Бледе заявил, что и ЕС (Европейский союз), и Западные Балканы несут совместную ответственность за евроинтеграцию. Об это сообщает общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

Черногория

Глава МИД (Министерства иностранных дел Черногории) выступил с докладом на тему «Западные Балканы — европеизация, демократизация, общая ответственность», посвященным влиянию прогресса в интеграционных процессах на принятие западных ценностей и демократических стандартов.

«В ходе заседания он (Дарманович) подчеркнул, что европейская интеграция находится под общей ответственностью Западных Балкан и ЕС. По словам Дармановича, последний семестр не принес большого прогресса в отношении интеграции региона в ЕС, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые правительствами стран Западных Балкан», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Черногории.