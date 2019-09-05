Москва, 5 сентября, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Сформировались все условия для роста цен на нефть, которые нивелировал потери предыдущих дней, прибавив за день 4%. 4 сентября нефть марки Brent вернулась выше отметки $60 за баррель, а на утренних торгах 5 сентября успела протестировать отметку $61 впервые с середины августа, после чего немного откатилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В пользу роста Brent изначально сыграли неожиданно сильные данные по китайскому PMI в сфере услуг. Также игроков вдохновили новости о введении Америкой новых санкций в отношении Ирана и подготовке дополнительных ограничений.

Тем временем российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что в сентябре добыча нефти в стране снизится. Кроме того, рынок получил приличную поддержу со стороны медвежьей коррекции доллара, который снизился практически по всему спектру рынка», — пояснил эксперт.

Все эти факторы способны удержать котировки на плаву в ближайшее время, особенно учитывая хорошие новости с торгового фронта — США и Китай договорились о возобновлении переговоров в октябре. Но в ближайшие дни Brent вряд ли удастся прочно закрепиться за пределами уровня $61, поскольку текущий оптимизм может быстро развеяться, а доллар — вернуться к росту в ожидании завтрашней статистики по американской занятости.

«Кроме того, есть угроза фиксации прибыли перед наступлением выходных, так что не исключено, что цены вернутся под отметку $60, если в краткосрочной перспективе рынок не получит дополнительную подпитку. О признаках начала угасания бычьего импульса говорит откат Brent ниже уровня $61», — полагает Николаев.

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