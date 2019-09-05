Берлин, 5 сентября, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Германская партия «Левые» выразила недовольство большим потоком туристов в Берлин. Она хочет снизить неудобства для местных жителей и уменьшить число вредных для климата авиаперелетов, пишет газета Berliner Morgenpost.

Берлин для туристов

Спикер фракции «Левых» по вопросам развития города и политики в области туризма Каталин Геннбург заявила, что необходимо снизить расходование средств налогоплательщиков на развитие туризма. По ее словам, «говорится о здоровом росте, будто нет никакой климатической катастрофы, нет вытеснения маленьких магазинов и яслей из жилых районов из-за масштабной коммерциализации». Берлинцы живут в родном городе, словно гости, а качество жизни туристов всё улучшается. Деньги, которые тратятся на сферу туризма, лучше направить на улучшение качества жизни местных, уверена Геннбург. «Левые» рассмотрят вопрос городского маркетинга.

Свободный университет Берлина и государственная компания Visit Berlin опросили в мае 2019 года 1300 человек в шести популярных местах столицы. 73% из них оказались местными, 26% — туристами, а еще 1% не стал отвечать. Тремя самыми популярными среди туристов местами оказались Александерплац, Боксагенер платц и Мауэрпарк.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года полицейский профсоюз Германии предупредил о росте числа преступлений в районе Александерплац.

Читайте также: В Берлине запретят высадку туристов на Музейном острове — СМИ

А также: Штрафы за нарушение порядка на улицах Берлина могут поднять в десятки раз