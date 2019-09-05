Владивосток, 5 сентября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В России необходимо отказаться от классической системы экзаменов в школах, заявил 5 сентября глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

«Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — цитирует РИА Новости Грефа.

По его словам, оценки в школах важны, однако сам он «ненавидит процесс оценивания и экзамены», которые превращают школьников в людей, которые готовы работать только в условиях предстоящей оценки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф объявил математические школы «пережитком прошлого» и заявил, что в дальнейшем математики и программисты будут нужны России все меньше. Глава Сбербанка также низко оценил опыт Советского Союза с развитием математических школ.

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