Москва, 5 сентября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Рубль поднялся в цене 4 сентября из-за нескольких факторов, действие которых ослабевает сегодня, 5 сентября. Прежде всего, это некоторое снижение напряжённости и антирисковых настроений на финансовых рынках. Оно связано с несколькими событиями, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Пришло сообщение о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре. Есть вероятность прекращения конфликта в Гонконге после фактического принятия Китаем требований протестующих о снятии поправок к закону об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Китай», — отметил эксперт.

Кроме того, отступает вниз курс доллара к основным валютам из-за слабых данных по деловой активности в США и возможности более сильного снижения ставки Федрезерва в сентябре. Это в совокупности повысило и нефтяные цены с $58 до 61,10 за баррель Brent, что выступает самостоятельным позитивом для российской валюты. Благодаря таким драйверам доллар к рублю снизился с уровня выше 67 руб. к 66,2 руб.

«Однако данные факторы в основном теперь уже учтены в котировках. Индекс доллара на мировом валютном рынке Форекс сегодня прекратил падение. Нефть Brent отступает ниже $61. Помимо этого, биржа ожидает заседания ЦБ РФ 6 сентября, на котором, вероятно, будет снижена ключевая ставка с 7,25% до 7%.

Такая ситуация ограничивает укрепление рубля. Поэтому актуальным диапазоном на 5 сентября выступает 66—66,7 руб./доллар», — считает Гойхман.

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