Екатеринбург, 5 сентября, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Свердловской области снижаются выбросы от производственных предприятий. Об этом сообщает «Новый день».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Как заявил на заседании свердловского правительства областной министр экологии Алексей Кузнецов, количество выбросов снизилось в 2018 году на 7% по сравнению с показателями 2017 года.

Предприятия (в том числе Русал, ЕВРАЗ и другие) вложили в мероприятия и проекты по охране окружающей среды около 23 млрд рублей.

Напомним, на фоне снижения промышленного загрязнения атмосферы в регионе резко увеличилось число выбросов от автотранспорта. В 2018 году их стало больше на 22% по сравнению с 2017 годом.