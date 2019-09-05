Скопье, 5 сентября, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС (Европейского союза) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала Европейский союз сохранять свое присутствие на Западных Балканах, чтобы интегрировать полуостров полностью. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Europa.eu Федерика Могерини

По словам Могерини, если ЕС не интегрирует Балканы, то Европа «пожалеет об этом через несколько лет». Она отметила, что вопрос вхождения Западных Балкан в ЕС — это вопрос воссоединения Европы в целом.

По мнению Могерини, Европейский союз наилучшим образом стабилизирует обстановку в регионе как в политическом плане, регулируя претензии некогда враждующих бывших югославских республик друг к другу, так и в экономическом. Таким образом, Верховный представитель отмечает, что если сейчас Европейский союз не займется данным вопросом, в будущем могут возникнуть негативные последствия данного бездействия.