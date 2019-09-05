Ярославль, 5 сентября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля предъявило штрафные санкции подрядчику по нанесению дорожной разметки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом агентстве.

Дорога без разметки в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работы по контракту, заключенному еще в мае, должны были завершиться до 2 сентября. Но этого не произошло. Разметка до сих пор не появилась, например, на Красной площади в самом центре города.

«Штрафные санкции за неисполнение предписания в адрес подрядной организации уже направлены в количестве двух штук, в размере свыше четырех миллионов рублей. Сейчас идёт приёмка согласно контракту до 10 сентября. После 10 сентября будут подведены итоги», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Подрядчиком по контракту на сумму 46,5 млн рублей выступает ООО «Транспортная компания Восток Запад Транзит» из Солнечногорского района Подмосковья.