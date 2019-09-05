Челябинск, 5 сентября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В Челябинске промышленников собрали на экстренное совещание в областном министерстве экологии. Поводом стали тревоги граждан по поводу тумана, который окутал город и окрестности утром 4 сентября.

skeeze Туман

Многие граждане посчитали, что в городе снова выбросы. Совещание провёл и.о. министра экологии Сергей Лихачёв. Он потребовал от промышленников сократить в этот период объёмы выбросов.

В министерстве подтвердили, что превышения концентраций загрязняющих веществ во время тумана не обнаружено. Тем не менее Сергей Лихачёв отметил, что до конца сентября туманы будут частым явлением, и призвал сокращать выбросы.

Как сообщало ИА REGNUM, туман опустился на город утром 4 сентября. При этом некоторые граждане жаловались за подозрительные запахи и предполагали, что под прикрытием природного явления предприятия делают выбросы.