Москва, 5 сентября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. «Одесса» (18+)

Цитата из к/ф «Опасные секреты». реж. Гэвин Худ. 2019. Великобритания, США Британская разведчица Кэтрин Тереза Ган

Фильм режиссера Валерия Тодоровского возвращает нас в далекие 70-е. Благополучный и уверенный в себе журналист-международник Борис с сыном Валериком ненадолго приезжает в гости к одесской родне супруги. К несчастью, именно в это время Одесса оказывается закрытым городом из-за вспышки холеры. Борису придется куда глубже, чем он рассчитывал, погрузиться в незнакомую ему жизнь. В закрытом городе его подстерегают неожиданные встречи, не слишком приятные открытия и нечто большее, чем заурядный «курортный роман».

«Опасные секреты» (16+)

Честный одиночка против погрязшей во лжи государственной машины — эта тема становится все более популярной. Героиня фильма Гэвина Худа («Люди Икс: Начало. Росомаха», Оскар 2005 года за фильм «Цоци»), сотрудница британской секретной службы Кэтрин Ган предает огласке письмо, из которого ясно, что вторжение в Ирак было осуществлено по сфабрикованному предлогу. Кэтрин понимает, что ее ждет суд, но правда и честь для нее важнее возможных последствий…

«Работа без авторства» (+16)

Еще один фильм, обращенный в не столь давнее прошлое. Германский режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк пытается реконструировать жизнь молодого художника, пережившего тяжелый опыт в ГДР и бежавшего в Западную Германию в поисках свободы. Неожиданно он встречается с тем, что вроде бы было оставлено позади, что заставляет его взяться за кисть.

Любопытно, что Хенкель фон Доннерсмарк родился в ФРГ и в ГДР никогда не жил.

«Дефолт» (18+)

И снова недалекое прошлое и проблема нежеланной правды. 1997 год. Сотрудница южнокорейского банка приходит к выводу, что через неделю вроде бы процветающую страну ждет финансовый крах. Она требует, чтобы население предупредили о грядущих тяжелых временах, но у чиновников и дельцов другие планы. Кто-то просто боится, а кто-то собирается ловить жирную рыбку во взбаламученной воде…

Острый исторический фильм снял режиссер Чхве Гук-хи.

«Царство» (16+)

Японский режиссер Синсуке Сато обращается в своем фильме не к истории родной страны, а к смутным временам Поднебесной. Двое амбициозных юношей мечтают стать полководцами и изменить мир. Шансы на это ничтожно малы. Ведь они всего лишь сироты, а вокруг клубится хаос, сотканный из коварства властолюбия, предательства и жестокости…

«Акулы» (16+)

Акулы таятся не только в морских глубинах. Хищные тени с острыми плавниками скользят в глубинах нашего подсознания, ожидая, когда можно будет пустить в ход зубы. Фильм уругвайского режиссера Лусии Гарибальди рассказывает о запретном влечении девочки-подростка к взрослому молодому человеку.

«Оно 2» (18+)

Не думай, что навсегда одолел зло, оно возвращается чаще, чем ты хотел бы верить. Герои второго фильма Андреса Мускетти по культовому роману «короля ужасов» Стивена Кинга давно выросли. Их жизнь — отнюдь не образец счастья и благополучия, но каждый уверен, что прошлое прошло. Пока тревожный звонок от друга детства не заставляет их вернуться в родной город, чтобы продолжить битву со зловещим кровожадным демоном, скрывавшимся под клоунской маской…

«Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)

Известный архитектор Бернадетт находится в жестоком кризисе. Вроде бы, у нее есть все, чего только можно пожелать: любимое дело, признание, семья. Но где-то посреди этого благополучия Бернадетт потеряла саму себя. В один прекрасный день она сбегает из дома, чтобы собрать по кусочкам свою личность и снова обрести вдохновение.

Экранизацию одноименного романа Мэри Сэмпл снял режиссер Ричард Линклейтер.

«Королевские каникулы»

Песик Принц благородных кровей катался как сыр в масле, пока однажды вдруг не остался без любящей богатой хозяйки и не оказался на улице. Ему предстоит познакомиться с суровыми правилами уличной жизни, научиться противостоять отморженным белкам и ценить любовь новой хозяйки, несмотря на то, что она может мало что предложить, кроме любви.

Полнометражный мультфильм снял режиссер Кевин Джонсон.